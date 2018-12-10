РИАМО - 10 дек. Мосгордума предложила внести поправки в закон о предоставлении льгот театральным зрителям, соответствующий вопрос рассмотрят в Госдуме, сообщила журналистам в понедельник депутат Госдумы Ольга Казакова.

«Прозвучало интересное предложение, может быть, в рамках этого законопроекта можно будет рассмотреть и вопрос, связанный с билетами, для людей с ограниченными возможностями. Потому что некоторые театры работают с таким зрителем и готовы на льготных условиях таких билеты продавать. Сегодня речь идет о том, чтобы нормативно были закреплены все эти возможности, и мы вместе с депутатами Московской городской думы проработаем этот вопрос», - сказала Казакова.

Она уточнила, что есть также запрос к депутатам, который касается перекупщиков билетов. Законопроект о так называемой билетной мафии находится на рассмотрении в Госдуме.

«Учреждения Москвы к нам обращались. Мы будем принимать законопроект, концепция его поддержана, но будем смотреть, чтоб не были ущемлены права зрителя и были сохранены все права учреждений культуры. Законопроект касается всей страны», - уточнила Казакова.