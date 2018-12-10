РИАМО - 10 дек. В Москве госпитализировали человека в результате наезда автомобиля, обстоятельства случившегося выясняются, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

«Восьмого декабря на 1-й Останкинской улице в районе дома 21 произошло ДТП - наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход получил повреждения и был госпитализирован», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.

По данным ряда СМИ, за рулем был советский и российский шахматист, гроссмейстер Сергей Макарычев.