РИАМО - 10 дек. Модернизированные поезда «Иволга» прошли испытания и подтвердили соответствие всем требованиям безопасности, говорится в сообщении пресс-службы АО «Трансмашхолдинг».

««Трансмашхолдинг» получил сертификат соответствия на электропоезд ЭГ2Тв «Иволга» расширенной составности – от пяти до 11 вагонов производства Тверского вагоностроительного завода (ТВЗ входит в состав АО «Трансмашхолдинг»). <…> Сертификат, выданный ФБУ «Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте», подтверждает соответствие электропоезда «Иволга» всем требованиям безопасности», – говорится в сообщении.

Электропоезд успешно прошел все испытания. В дальнейшем составы будут курсировать на первых маршрутах Московских центральных диаметров (МЦД) «Лобня – Одинцово» и «Нахабино – Подольск».

«Электропоезда новой модификации имеют ряд отличий от пятивагонной «Иволги» базовой версии, которая в настоящее время курсирует по маршруту «Москва – Усово». Наиболее серьезные изменения произошли в интерьере: в вагонах стало больше посадочных мест, появились полки для багажа и поручни с зонами «теплого» покрытия», – добавляется в сообщении.

У обновленного поезда широкие входные двери, продуманное пространство, учитывающее потребности в том числе и маломобильных пассажиров. В салонах есть Wi-Fi и USB-розетки, крепления для велосипедов, усовершенствована система информирования пассажиров.

Как уточняется в сообщении, изначально платформа «Иволги» разрабатывалась как базовая для нескольких модификаций поездов. Сейчас ТВЗ выполняет заказ АО «Центральная ППК» на производство 24 электропоездов в шестивагонном исполнении для перевозки пассажиров на МЦД. Еще один контракт, подписанный с ЦППК, предполагает поставку 15 поездов составностью семь вагонов. Планируется, что конструктивные изменения в них будут еще более заметными.