РИАМО – 10 дек. Наступающий 2019 год является годом домашних дел и забот, а за праздничным столом нужно собрать как можно больше родственников и друзей, сообщил журналистам главный Дед Мороз страны.

«Свинья - домашнее животное, значит, и год должен быть годом домашних дел и забот. Мы с внученькой точно знаем, что богатство измеряется не денежками, а родственниками, друзьями и знакомыми. И чем больше друзей, родственников, бабушек и дедушек соберутся за праздничным столом, тем лучше, тем богаче вы будете», - сказал Дед Мороз.

Символом наступающего нового года является свинья.