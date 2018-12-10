РИАМО - 10 дек. Московские театры смогут оказать экспертную поддержку театрам из регионов России, сообщила в понедельник на заседании комиссии Мосгордумы депутат Государственной думы РФ Ольга Казакова.

«Вы проводите много фестивалей и мероприятий, Москва - рупор для всей страны. Хорошо бы, если бы Москва каким-то образом регионы подтянула на эти площадки, потому что регионы нуждаются в экспертной помощи», - сказала Казакова.

Она добавила, что поддержка региональных, в том числе детских театров, продолжится в следующем году.

В Москве городские театры подали более 200 заявок на проведение фестивалей и конкурсов в 2019 году, план проведения Года театра утвердит организационный совет.