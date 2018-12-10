РИАМО - 10 дек. Во вторник, 11 декабря, в 13:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) пройдет пресс-конференция председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, посвященная итогам работы парламента в 2018 году.

Среди вопросов, которые планируется осветить, следующие:

– наиболее важные законы и законодательные инициативы Мособлдумы в 2018 году;

– мероприятия областного парламента в текущем году;

– планы Думы на следующий год.

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-ая Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. «Полежаевская»).

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18.

Почта: m.dmitrieva@riamo.ru.

Контактное лицо – Мария Дмитриева.

Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям.