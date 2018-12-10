РИАМО - 10 дек. В понедельник в Московской области началась акция, в рамках которой любой желающий может передать новогодние подарки для воспитанников детских домов, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Подмосковья – министра образования региона Ольги Забраловой.

«С 10 декабря в Подмосковье стартовала акция «Стань Дедом Морозом!». Жители региона могут передать новогодний подарок воспитанникам 15 областных детских домов, это более 400 детей. Акция продлится до 25 декабря», - сказала Забралова.

Она отметила, что к подарку есть ряд требований, например, он не должен быть съедобным, подарок должен быть безопасным в использовании, в прозрачной упаковке, игрушки и прочие подарки должны быть только новыми.

«Чтобы устроить ребенку праздник, достаточно всего лишь зайти на сайт детского дома, посмотреть пожелания детей и выбрать, чью мечту будете исполнять именно вы. Все подарки будут ожидать ребят под елкой в новогоднюю ночь. Передать подарок можно удобным способом, приехав либо в министерство образования Московской области, либо в территориальное управление опеки и попечительства, либо в само детское образовательное учреждение, где воспитывается ребенок, оставшийся без попечения родителей», - добавила Забралова.

Акция пройдет в образовательных учреждениях: «Непоседы» (Балашиха), «Вдохновение» (Коломна), «Созвездие» (Руза), «Семья и дом» (Орехово-Зуево), «Преображение» (Егорьевск), «Доверие» (Щелковский район), «Быковский центр» (Раменский район), «Чеховский центр» (Чехов), «Центр имени Талалихина» (Домодедово), центр «Шанс» (Ивантеевка), «Подольский детский дом», «Ефимовская школа-интернат» (Павловский Посад), «Мытищинская школа музыкального воспитания», «Наш дом» (Люберцы), «Школа-интернат имени Преподобного Сергия» (Сергиев Посад).

Более подробную информацию об акции можно узнать на сайте министерства образования Московской области или по контактному телефону 8(925)011-99-47.