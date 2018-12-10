РИАМО - 10 дек. Спикерами на IV Межрегиональном образовательном форуме «Вектор развития», который состоится 15 декабря в подмосковных Химках, выступят представители правительства Московской области, сообщила журналистам депутат Мособлдумы, руководитель московского областного регионального отделения всероссийской общественной организации «Молодая гвардия «Единой России» Линара Самединова.

«Говоря о спикерах форума. Конечно, мы всегда зовем людей, которые достигли уже конкретных результатов в своей сфере. Спикеры в нашем субъекте - это очень уважаемые люди. В этом году мы ожидаем на открытии вице-губернатора Московской области Наталью Сергеевну Виртуозову», - сказала Самединова.

Она добавила, что также на форум будет приглашена секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Лидия Антонова.

«По нашему политическому блоку у нас еще приглашена (зампред правительства Подмосковья – ред.) - руководитель Главного управления территориальной политики Мария Нагорная. Премию («Молодой гвардии «Единой России» - ред.) в этом году планирует приехать вручать вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Михаил Михайлович Кузнецов», - добавила Самединова.

Как отметил директор форума Даниил Мешков, также на форуме ожидают председателя совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марину Юденич и главу подмосковного Красногорска Эльмиру Хаймурзину.

Четвертый межрегиональный образовательный форум «Вектор развития» пройдет в подмосковных Химках 15 декабря.