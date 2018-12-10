РИАМО - 10 дек. В Москве городские театры подали более 200 заявок на проведение фестивалей и конкурсов в 2019 году, план проведения Года театра утвердит организационный совет, сообщил в понедельник на заседании комиссии Мосгордумы заместитель руководителя столичного департамента культуры Леонид Ошарин.

В понедельник в Мосгордуме на заседании комиссии по культуре и массовым коммуникациям обсуждают предстоящий Год театра.

«На основании заявок будет составлен план-график по всему году, чтобы весь год мероприятия проходили. Все эти мероприятия, которые закладываются к Году театра, - это плюсом к тем мероприятиям, которые есть. Это дополнительно - 30 фестивалей, 78 премьер, 11 театральных лабораторий, два театральных конкурса. Вся программа объединяет 239 заявок», - сказал Ошарин.

Он добавил, что план Года театра утвердит организационный совет.