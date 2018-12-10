РИАМО - 10 дек. Власти Московской области с начала 2018 года выделили порядка 45 миллионов рублей на улучшение жилищных условий сельхозработников, сообщил РИАМО в понедельник министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

«В этом году в рамках государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» на улучшение жилищных условий граждан, в том числе обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов в сельском хозяйстве было профинансировано из федерального бюджета – 9,7 миллиона рублей, из бюджета Московской области – 44,8 миллиона рублей», - сказал Разин.

По его словам, в мероприятиях программы принимают участие в основном работники сферы АПК, это животноводы, зоотехники, селекционеры крупных сельхозпредприятий, а также фермерских хозяйств.

«Выданы свидетельства 28 семьям граждан, в том числе 23 молодым семьям и молодым специалистам. В настоящее время средства социальной выплаты из федерального и областного бюджетов перечислены на счета получателей. Это позволит приобрести или построить 1,6 тысячи квадратных метров жилья, в том числе 1,3 тысячи квадратных метров для молодых семей и молодых специалистов», - добавил Разин.

Он отметил, что один из получателей - руководитель крестьянского фермерского хозяйства Дарья Норкус. Она приехала в Москву из Магадана и в данный момент живет вместе с семьей в селе Бужаниново Сергиево-Посадского района.

«Хочу выразить за эту помощь огромную благодарность правительству Подмосковья и особое спасибо Андрею Разину за личное участие в поддержке», - сказала Норкус.

Фермерское хозяйство, основное направление которого - молочное животноводство, она открыла в 2015 году, а в 2016 году получила государственную поддержку для начинающих фермеров на развитие своего хозяйства в размере 1,5 миллионов рублей.

На эти деньги Норкус приобрела трактор, плуг и кормозаготовительную технику. Сейчас в хозяйстве восемь голов крупного рогатого скота, из них все коровы дойного стада, четыре козы, из них две козоматки. В день коровы дают около 60-70 литров молока.

«Мы стали заниматься фермерством сначала для себя, для своей семьи, чтобы питаться экопродуктами. Начали с одной козочки, потом дело пошло на увеличение. Так и открыли свое хозяйство. Наши покупатели – это жители деревни и Сергиева Посада, для них у нас организована курьерская доставка. Есть у нас и постоянные клиенты. Всем очень нравятся наши молочные продукты и мясо. Есть, для кого трудиться», - заключила Норкус.