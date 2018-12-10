РИАМО (РЕУТОВ) - 10 дек. Детская школа-театр Art in soul из подмосковного Реутова стала победителем фестиваля современной хореографии Futurum, который прошел в Москве, сообщил Реутовскому информагентству глава города Станислав Каторов.

По сведениям агентства, фестиваль современной хореографии прошел на базе культурного центра «Зодчие».

«Победа в творческом конкурсе заслужена художественным руководителем школы-театра Лилией Михалкиной и юными артистами. Ребята представили пластический спектакль, который называется «Насквозь», – о жизни школьников, учителей, школы. Постановщиком выступила Анастасия Харитонова, она же автор идеи. Результатом победы стал главный приз фестиваля и возможность поставить одну новую работу на базе культурного центра «Зодчие», – сказал Каторов.

По данным агентства, в спектакле «Насквозь» участвуют 13 артистов в возрасте от 11 до 20 лет. Недавно в Молодежном культурно-досуговом центре Реутова они показали спектакль «Тэффи», поставленный коллективом в апреле 2018 года. А 15 декабря на сцене центра покажут постановку «Пеппи Длинныйчулок». Вход будет свободным.