РИАМО - 10 дек. Работы самых активных фотолюбителей и фотопрофессионалов Раменского района Подмосковья, чьи фото регулярно публикуют популярные городские сообщества на своих страницах в социальных сетях, выставили в Раменском историко-художественном музее, выставка организована в рамках проведения второго районного фотоконкурса «Мое Раменье», говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

«Пить чай на берегу Борисоглебского озера и наслаждаться закатом - удовольствие, которое не передать словами…» Зато фотоснимком - можно, что и продемонстрировали конкурсанты: в этом году их – восемнадцать. Второй раз в фотосоревновании участвует Николай Висягин. Николай рассказывает, что Борисоглебское озеро – одно из самых удачных мест для съемки пейзажей, захватывающих дух. Однако на его снимках не только город, но и самые живописные места районных поселков и деревень: Кратова, Быкова, Клишевы…», — говорится в сообщении.

Висягин отметил, что любит фотографировать природу.

«На фотопрогулку выхожу специально: вес фотоаппарата и оптики не позволяет брать их с собой каждый день. Бывают такие моменты, когда начинается шикарный закат, а фотоаппарата с собой нет – тогда пулей лечу домой за техникой», — отметил фотограф.

Среди номинаций конкурса – «Городской пейзаж», «Архитектура города» и «Городское событие».

«Многие фотографии понравились. В целом уровень предоставленных на конкурс работ, по сравнению с прошлым годом, стал заметно выше: это касается как техники исполнения, так и художественного замысла», - отметил фотограф комитета по культуре и туризму Александр Федоров, вошедший в состав жюри.

В церемонии награждения победителей второго районного фотоконкурса «Мое Раменье» приняли участие директор Раменского историко-художественного музея Людмила Слизова и председатель комитета по культуре и туризму Марианна Рогатина.

«В Раменском районе ежегодно проходит множество событий, что дает вам огромный простор для творчества. Пусть сюжеты ваших работ будут разнообразны, а ракурсы необычны! Радуйте жителей и гостей Раменского района своим творчеством!» – обратилась к конкурсантам Рогатина.

На творчество раменских фотографов уже обратила внимание редакция туристического портала «Путеводитель Московской области»: возможно, вскоре их фотографии с яркими городскими видами украсят не только галерею Раменского музея, но и туристические буклеты Подмосковья.