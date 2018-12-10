РИАМО - 10 дек. В зале ожидания Казанского вокзала в Москве пассажирам представили макет нового плацкартного вагона, макет будет работать с 10 до 17 часов с понедельника до 10 февраля 2019 года, передает корреспондент РИАМО.

«Мы в год перевозим около 51 миллиона пассажиров в плацкартных вагонах. И, конечно, вопрос об их обновлении, чтобы они соответствовали современным требованиям, стоял давно. Мы разработали новый проект плацкартного вагона, который позволяет чувствовать себя комфортно, мы использовали все современные материалы. В первую очередь мы создали индивидуальное пространство для пассажиров», - сказал генеральный директор АО «Федеральная пассажирская компания» Петр Иванов.

В новой концепции при сохранении планировки вагона происходит переход на новый уровень комфорта, направленный на удобство перевозки пассажира. В проекте проработан принцип модульной замены поврежденных деталей интерьера, что позволит сократить время ремонта и удешевить процесс восстановления.

В пассажирской зоне вагона появились комфортные диваны с подголовниками, индивидуальное освещение, розетки на 220 вольт и USB-разъемы. У пассажиров второго яруса появился дополнительный столик с подстаканниками. Также появились новые перегородки со встроенными лестницами и индивидуальными шторками, которые в любой момент можно закрыть.

Туалетные комнаты оборудованы пеленальными столиками, кранами со встроенными фенами для рук и гигиеническим душем.

Плацкартный вагон с обновленным интерьером будет изготовлен на Тамбовском вагоноремонтном заводе - филиале АО «Вагоноремонтный завод». Планируется, что вагон будет запущен в тестовую эксплуатацию 2019 году. По результатам отзывов пассажиров и экспертного сообщества будет принято решение о дальнейшей реализации данного проекта.