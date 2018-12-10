РИАМО – 10 дек. Россиянам могут запретить дарить учителям и врачам любые подарки, кроме цветов и канцелярских товаров, на педагогов и медиков, а также на других служащих организаций, подведомственных госорганам субъектов РФ и органам местного самоуправления, хотят распространить антикоррупционные стандарты, сообщает в понедельник РИА Новости.

«Минздрав России неоднократно предупреждал, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью. Поэтому дарить врачу бутылку коньяка в целом сомнительно», — сказал директор департамента развития государственной службы Минтруда России Дмитрий Баснак.

Он пояснил, что в конце ноября правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который распространяет антикоррупционные стандарты на работников ряда должностей в организациях, подведомственных госорганам субъектов страны и органам местного самоуправления. Сейчас эти стандарты действуют только для федеральных служащих.

Предполагается, что новые стандарты будут действовать для работников организаций, финансируемых из бюджета, например, почти во всех учреждениях образования и здравоохранения. Для работников этих организаций предлагается ввести запрет на получение подарков в связи с исполнением должностных обязанностей.

Согласно инициативе, от указанных категорий работников будут требовать сообщать работодателю о возникновении конфликта интересов и о фактах склонения к коррупции.

По словам Баснака, кроме запрета на дарение подарков, предусматривается подготовка перечня должностей в организациях, замещение которых связано с коррупционным риском. Это должности руководителей, главных бухгалтеров и должности, связанные с осуществлением финансово-хозяйственных полномочий. Для них хотят ввести более серьезные запреты и ограничения.

Сейчас в соответствии со статьей 575 Гражданского кодекса РФ, работникам культуры, образования и здравоохранения нельзя дарить подарок дороже 3 тысяч рублей.