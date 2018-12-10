РИАМО - 10 дек. Четвертый межрегиональный образовательный форум «Вектор развития» пройдет в подмосковных Химках 15 декабря, на форуме подведут итоги работы местных штабов «Молодой гвардии», сообщила журналистам в понедельник депутат Мособлдумы, руководитель московского областного регионального отделения всероссийской общественной организации «Молодая гвардия «Единой России» Линара Самединова.

«Мы очень благодарны, что Химки нас принимают, потому что форум у нас не в первый год проходит, а в четвертый», - сказала Самединова.

Она добавила, что ранее форум проходил в Пушкинском районе и в Сергиевом Посаде.

«Форум у нас является межрегиональным, молодежным. Это действительно ежегодное итоговое мероприятие для «Молодой гвардии» в первую очередь. На форуме мы подводим итоги наших местных штабов - у нас есть так называемая премия «Молодой гвардии». Мы награждаем по итогам работы, по системе эффективности», - добавила Самединова.

Она отметила, что форум состоится в ближайшую субботу - 15 декабря.

«Наш форум не закрытый, он не ограничен только молодогвардейцами. Мы говорим о том, что «Молодая Гвардия» не просто занимается молодежной политикой, она является проводником молодежи в политику», - добавила Самединова.