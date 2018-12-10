РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 дек. В подмосковном Красногорске отменили общероссийский прием граждан, который должен был пройти 12 декабря в отделе дошкольного образования и воспитания управления образования горокруга, прием отменили по техническим причинам, сообщается на официальном сайте управления.

«Двенадцатого декабря прием населения в отделе дошкольного образования и воспитания осуществляться не будет по техническим причинам. При возникновении неотложных вопросов можно будет обратиться в дошкольный отдел 13 декабря с 14:00 до 17:00», – говорится в сообщении.

Консультации можно будет получить в приемные дни в отделе – понедельник и среда с 14:00 до 17:00. Жители также могут обратиться по номеру: 8(495)592-70-99.