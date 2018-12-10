РИАМО - 10 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства в понедельник анонсировал вручение наград за прорывные достижения в различных сферах, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

В ходе совещания в том числе обсудили реализацию программы капремонта в Московской области и начало зимнего спортивного сезона.

«Также коснемся номинации «Прорыв года». Традиционно в конце года мы награждаем самые заметные прорывы в разных сферах. Сегодня обсудим, кто может быть удостоен этой высокой номинации», - сказал Воробьев.