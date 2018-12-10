РИАМО - 10 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства в понедельник анонсировал вручение наград муниципальным образованиям за прорывные достижения в различных сферах в 2018 году, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.
В ходе совещания в том числе обсудили реализацию программы капремонта в Московской области и начало зимнего спортивного сезона. Кроме этого, обсуждался список претендентов на соискание специальной премии губернатора «Прорыв года», которая вручается муниципальным образованиям за наивысшие результаты в достижении целевых показателей развития региона.
«Также коснемся номинации «Прорыв года». Традиционно в конце года мы награждаем самые заметные прорывы в разных сферах. Сегодня обсудим, кто может быть удостоен этой высокой номинации», - сказал Воробьев.
Ранее Воробьев сообщил, что в Подмосковье продолжат выполнять «майский» указ президента РФ Владимира Путина. В частности, в рамках реализации указа в регионе построят две детские больницы, онкологический центр, около 200 школ, детские сады. В экономике будет обеспечена занятость населения, созданы новые рабочие места. Кроме того, Подмосковье продолжит привлекать инвесторов на свои площадки.
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#ГубернаторМО Андрей Воробьев провёл совещание с руководящим составом областного Правительства >>> «Хотел бы начать со съезда #ЕР, который прошел на территории Красногорска. Президент ещё раз сделал акцент на ответственности и важности реализации национальных проектов, на качестве работы муниципальной и региональной власти. Акцент на то, что работа с жителями и постоянный диалог, отсутствие высокомерия и надменности в работе власти является обязательным и приоритетным, - сказал #АндрейВоробьев, открывая мероприятие. - Муниципальный и региональный уровень, наш депутатский корпус активно работают с жителями. Нет сомнений, что этот стиль будет нами использоваться в работе и дальше». В ходе совещания обсудили реализацию программы капремонта в #МО и начало зимнего спортивного сезона. «Также коснемся номинации «Прорыв года», - сказал Губернатор, - Традиционно в конце года мы награждаем самые заметные прорывы в разных сферах. Сегодня обсудим, кто может быть удостоен этой высокой номинации». #Воробьев2018 #нашеподмосковье2018 #курсомпрезидента
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