РИАМО - 10 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства в понедельник анонсировал вручение наград муниципальным образованиям за прорывные достижения в различных сферах в 2018 году, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

В ходе совещания в том числе обсудили реализацию программы капремонта в Московской области и начало зимнего спортивного сезона. Кроме этого, обсуждался список претендентов на соискание специальной премии губернатора «Прорыв года», которая вручается муниципальным образованиям за наивысшие результаты в достижении целевых показателей развития региона.

«Также коснемся номинации «Прорыв года». Традиционно в конце года мы награждаем самые заметные прорывы в разных сферах. Сегодня обсудим, кто может быть удостоен этой высокой номинации», - сказал Воробьев.

Ранее Воробьев сообщил, что в Подмосковье продолжат выполнять «майский» указ президента РФ Владимира Путина. В частности, в рамках реализации указа в регионе построят две детские больницы, онкологический центр, около 200 школ, детские сады. В экономике будет обеспечена занятость населения, созданы новые рабочие места. Кроме того, Подмосковье продолжит привлекать инвесторов на свои площадки.