РИАМО - 10 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства в понедельник заявил о том, что региональные и муниципальные власти в Подмосковье продолжат активно работать с жителями, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Хотел бы начать со съезда «Единой России»‚ который прошел на территории Красногорска. Президент еще раз сделал акцент на ответственности и важности реализации национальных проектов, на качестве работы муниципальной и региональной власти. Акцент на то, что работа с жителями и постоянный диалог, отсутствие высокомерия и надменности в работе власти является обязательным и приоритетным», - сказал Воробьев, открывая мероприятие.

Он подчеркнул, что в Подмосковье власти муниципального и регионального уровня, а также депутатский корпус активно работают с жителями.

«Нет сомнений, что этот стиль будет нами использоваться в работе и дальше», - добавил Воробьев.