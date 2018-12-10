РИАМО - 10 дек. В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» в понедельник отменили и задержали 27 рейсов, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в международном аэропорту «Шереметьево» задержали четыре рейса, в «Домодедове» задержали два вылета, три отменили, во «Внукове» 11 рейсов задержано, семь отменено.

Согласно онлайн-табло аэропорта «Жуковский», в это воздушной гавани отмен и задержек нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.

В Подмосковье и Москве в понедельник температура воздуха составит от минус 4 до плюс 1 градуса. В столице будут небольшие осадки, в город придет оттепель, высока вероятность локальных туманов.