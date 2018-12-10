РИАМО - 10 дек. Мероприятия по очистке путей Московской железной дороги от снега проходят в круглосуточном режиме, за прошедшие сутки было очищено около 900 километров путей, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Работы ведутся как с помощью специальной железнодорожной техники, так и в ручном режиме. За прошедшие сутки от осадков было очищено около 900 километров путей и вывезено свыше 4,5 тысяч кубометров снега», – говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, в целях профилактики на Московском центральном кольце курсировал локомотив, оборудованный специальным устройством для предотвращения обледенения контактного провода. Благодаря данным мероприятиям была обеспечена ритмичная работа железной дороги.

Спецтехника курсирует по специальному графику, не создавая помех пассажирскому движению.

«Призываем пешеходов соблюдать правила безопасного поведения на железной дороге, а автомобилистов – правила дорожного движения при пересечении переездов», – заключается в сообщении.