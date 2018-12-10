РИАМО - 10 дек. В городах Московской области 12 декабря пройдет «Избирательный диктант», все желающие смогут проверить свои знания в области избирательного права, говорится в сообщении пресс-службы Мособлизбиркома.

Диктант приурочен ко Дню Конституции РФ. Организатор – Молодежная избирательная комиссия Московской области при содействии Избирательной комиссии региона.

«Диктант проводится с целью оценки уровня правовой грамотности жителей Подмосковья в области избирательного права и процесса. В диктанте могут принять участие все желающие в возрасте от 14 лет», – говорится в сообщении.

Диктант будет состоять из 50 заданий с открытыми и закрытыми вопросами, на выполнение которых дается 60 минут.

Всего в Подмосковье планируется открыть свыше 300 площадок в 67 муниципальных образованиях. В написании диктанта могут принять участие более 10 тысяч жителей региона.

Центральная площадка акции будет расположена в Московском областном филиале РАНХиГС по адресу: Красногорск, улица Речная, дом №8, корпус 1. Начало – 9:00.