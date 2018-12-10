РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 дек. Жители подмосковного Красногорска до 1 февраля 2019 года могут подать заявление на участие в Едином государственном экзамене (ЕГЭ), говорится в документе, имеющемся в распоряжении «РИАМО в Красногорске».

«Управление образования администрации городского округа Красногорск Московской области информирует об ограничении сроков подачи заявлений на регистрацию в ЕГЭ-2019! Подать заявление на участие в ЕГЭ можно до 1 февраля 2019 года по адресу: Красногорск, улица Кирова, дом №7А, кабинет 2-9», – говорится в документе.

Жители могут уточнить подробности по телефону «Горячей линии ЕГЭ» в округе: 8(498)568-59-88. Электронная почта – krasege@mail.ru.