РИАМО - 10 дек. Похолодание резко сменит оттепель в столице в конце текущей рабочей недели, город может стать большим катком из-за образовавшегося на дорогах льда, сообщается на сайте «Метеовести».

Очередная оттепель грозит создать новые проблемы для автомобилистов и пешеходов в Европейской части России. Однако эта оттепель не будет продолжительной, на смену ей придет похолодание, на улицах образуется больше льда, опасного для автомобилистов и пешеходов.

«В столице оттепель продержится до четверга, поэтому тоже не обойдется без осадков, возможны слабые ледяные дожди. А к пятнице похолодание доберется и до Центральной России. И Москва также может превратиться в большой каток», — говорится в сообщении.

Ранее синоптики сообщали, что похолодание до минус 8 градусов может прийти в Москву после недельной оттепели в ночь на 14 декабря.