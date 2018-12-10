РИАМО - 10 дек. Сотрудники МВД России совместно с коллегами из Красноярского края при участии Росгвардии задержали двух жителей Московского региона, подозреваемых в хищении через терминалы 1,6 миллиона рублей у одного из банков, сообщается на сайте МВД РФ.

Ранее в дежурную часть муниципального управления МВД России «Красноярское» поступило сообщение от работников одной из кредитных организаций о том, что при пересчете денег были обнаружены фальшивые купюры номиналом 5 тысяч рублей.

«Сотрудники полиции установили, что двое злоумышленников внесли в банкомат в одном из супермаркетов Красноярска 332 отсканированные и распечатанные на специальной бумаге купюры, пополнив 12 различных счетов на общую сумму свыше 1,6 миллиона рублей. В дальнейшем они сняли часть денежных средств, используя другие терминалы», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими задержаны двое жителей Московского региона в возрасте 25 и 30 лет. При обысках в их квартирах изъяты сотовые телефоны и банковские карты. В отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - добавила официальный представитель ведомства.