РИАМО - 10 дек. Специалисты управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям в международном аэропорту «Шереметьево» задержали партию живых лангустин и морских ежей из-за проблем с ветдокументами, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«На пограничном контрольном ветеринарном пункте ЗАО «Шереметьево-Карго» было приостановлено оформление партии живых лангустин и морских ежей общим весом 186,3 килограмма, поступившей с Фарерских островов в сопровождении ветеринарного сертификата и авианакладной», - говорится в сообщении.

При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено несоответствие количества позиций груза, указанного в ветеринарном сертификате, с фактическим количеством позиций груза.

Груз выпущен после предоставления коррекционного письма от грузоотправителя о причинах неполной погрузки товара.