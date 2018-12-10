РИАМО (РЕУТОВ) - 10 дек. В подмосковном Реутове откроют восемь общедоступных катков до 15 декабря, сообщил Реутовскому информагентству глава города Станислав Каторов.

«В список вошли каток и хоккейная коробка на стадионе «Старт», катки на стадионах школ №№2 и 10, каток в Центральном городском парке, а также дворовые площадки по адресам: Некрасова, 18; Победы, 15; Юбилейный проспект, 54. Во дворе дома №8 по улице Октября планируется обустройство снежной горки для катания», – сказал Каторов.

Он уточнил, что на стадионе «Старт» и в городском парке будут работать буфеты для отдыхающих. Вход на все катки в Реутове будет традиционно бесплатным.