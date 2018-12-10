Подмосковная Яхрома стала центром притяжения для любителей экстремального спорта – сюда едут из Москвы и со всей Московской области. Еще лет 30 назад на местных склонах по блату катались только местные, а сейчас это настоящие «подмосковные Альпы», с популярными горнолыжными курортами и московскими ценами. Коренная жительница города Катерина, которая помнит еще бугельные подъемники и успела пожить в Париже, рассказала РИАМО, почему москвичи переезжают в Яхрому.

Купаться в канале и любоваться каравеллами

© Фото из личного архива Катерины © Фото из личного архива Катерины 1 из 2

Я родилась и выросла в частном секторе Яхромы – в той части города, которая называется Красный поселок, недалеко от железнодорожной станции «Яхрома». Наш микрорайон находится на одной стороне Канала имени Москвы, основная же часть города лежит по другую сторону.

Как-то то в школе на уроке нас спросили, почему поселок называется Красным, и я, недолго думая, ответила, что из-за красноармейцев. Пришла из школы и рассказала маме. Потом дома надо мной смеялись: Красный – потому что красивый!

Дом, в котором сейчас живут мои родители, достался нам от прадедов, и неоднократно перестраивался. Прадедушка еще застал то время, когда никакого канала имени Москвы не было вовсе, а местные добирались до нужных мест на лошадях.

Со знаменитой прядильно-ткацкой фабрики в середине 19 века когда-то начиналась Яхрома. Фабрика работала посменно, и там был гудок, который возвещал о начале очередной смены – по нему жители ориентировались, сколько сейчас времени.

© Фото из личного архива Катерины © Фото из личного архива Катерины 1 из 2

Яхромское детство – это прогулки по холмам и лесам, а еще купания в Канале имени Москвы. Детьми мы буквально не вылезали с канала – летом – купались, а зимой, когда вода замерзала, устраивали опасные забавы типа «А кто сможет перебежать на ту сторону?» Правда, после несчастного случая с одним мальчиком из нашего поселка, который провалился под лед, детям строго-настрого запретили подходить к каналу.

Летом, когда по каналу шли баржи, мы специально привязывали канатики, чтобы не затянуло, и катались на больших волнах. К счастью, обошлась без несчастных случаев.

Сейчас местные совсем перестали отдыхать на канале. Но искупаться и отдохнуть у воды можно и на территории горнолыжных парков – в том же «Волене» или «Яхрома-парке».

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Канал имени Москвы – это еще и знаменитый яхромский шлюз №3 с каравеллами. Каравеллы – декоративные парусные корабли Христофора Колумба «Санта Мария» размером 12 на 9 метров – установили на башенках шлюза еще в конце 30-х годов прошлого века.

Шлюз является стратегическим объектом, и так просто к нему не подойдешь. Лучший вариант рассмотреть шлюз с золотыми каравеллами – это пройти его на теплоходе. Несколько лет подряд работала на корабле, следующем из Санкт-Петербурга в Москву. Когда мы проходили этот шлюз, все туристы высыпали на палубу фотографироваться, и мне, как местной, это было очень приятно!

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Бугели из 90-х и катание «по блату»

Яхромские дети, в отличие от сверстников в менее холмистых районах Подмосковья, зимой занимались горнолыжным спортом. Выглядело это примерно так: наш тренер спортшколы Геннадий Геннадьевич Карасев, который воспитал не одно поколение местных горнолыжников, приводил нас на базу. База располагалась примерно там, где сейчас работает модный горнолыжный парк «Волен». В подвале жилого дома мы брали весь инвентарь и шли на горку.

На горке работал подъемник со съемными бугелями – их выдавали, но некоторые имели свои. Мало кто помнит такую экзотику: когда ты пытаешься зацепиться за трос бугелем, а если зацепился – натягивай, иначе «отвалишься».

Это был просто цирк, как все падали с этого подъемника, потому что приноровиться к нему было довольно сложно.

Горнолыжные курорты Яхромы 90-х – это, конечно, совсем не то, что сейчас. Это был своего рода клуб местных любителей горных лыж. «Упакованной» элиты не было совсем, а по склонам стояли обычные бытовки.

Как и многие жители северного направления Подмосковья, мои родители работали в аэропорту Шереметьево, и через профсоюз получали своего рода «пропуск» по знакомству на «Шереметьевский подъемник». Он работал как раз на том месте, где сейчас находится парк Яхрома. Профсоюз работников Шереметьева как раз спонсировал строительство склона, и это был такой междусобойчик для своих. Работники аэропорта могли просто прийти на склон, сказать «я от Васи», и их пропускали.

В Красном поселке был свой склон от Геолого-разведывательного института, и там можно было увидеть бородатых геологов, которые жгут костры после спуска с горы.

До сих пор местные имеют «блат» на горнолыжных курортах. Добыть бесплатные ски-пассы в «Волен» или «Яхрому-парк» не проблема, среди знакомых обязательно найдутся те, кто работает в этих комплексах.

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Школа на территории кремля

В Яхроме я училась до 3-го класса. Первой моей школой стала яхромская школа №2. Мою бабушку, учителя химии, знали и уважали в городе. В свое время она сделала очень многое для создания школы №3. Все три яхромские школы считаются приличными до сих пор, сюда возят детей из многих окрестных поселков.

После начальной школы родители приняли решение отправить нас с сестрой в дмитровскую гимназию «Логос». Там был очень высокий уровень образования, углубленное изучение иностранных языков, и это до сих пор одна из самых престижных школ в Дмитрове, да и во всем Подмосковье. В 2018 году гимназия стала второй в рейтинге 100 лучших школ Подмосковья. Находится она прямо на территории знаменитого дмитровского кремля. Образование мы получили отличное, и после школы я поступила в МГУ на факультет иностранных языков.

© Фото из личного архива Катерины

Красивый город Дмитров в 90-е годы был совсем не таким, каким теперь его видят туристы. Исторический центр в те годы был довольно запущенным и базарным, практически никакого благоустройства не было – никаких фонтанов и памятников! Современный Дмитров и Дмитров моего детства – это просто два разных города. Конечно, не может не раздражать засилье ТЦ и торговли в целом, но, могу сказать, что Дмитров сейчас очень приятный город.

Яхромчане часто ездят в Дмитров, он находится всего в 8 километрах. Многие дети учатся в дмитровских школах. Благо, на общественном транспорте добираться совсем не далеко. Вся дорога из дома до школы в Дмитрове на электричке у меня занимала максимум 45 минут, а на машине это какие-то 15-20 минут.

Многие ездят в Дмитров к врачам, потому что местная яхромская поликлиника вызывает сомнения. Ходить туда – ходят, а вот на лечение – в Дмитров. Роддом – тоже в Дмитров. За культурой – туда же.

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Свой Винзвод и модный парк

Расцвет Яхромы начался с конца 90-х годов. Я хорошо помню это время –тогда как раз начали активно вкладывать деньги в горнолыжный парк «Волен». Потом появились «Яхрома-парк», «Сорочаны», и понеслось. Началось активное строительство жилых комплексов, коттеджных поселков, стали появляться салоны красоты и спа-центры, разные виды услуг. Гольф-клуб, агроусадьба, загородные отели на любой вкус – чего теперь только нет в окрестностях.

В Яхроме появились активные молодые люди лет 30-40, которые поездили по Европе и знают, что такое европейское качество. Они-то и продвигают здесь, в Яхроме, действительно качественные услуги. Так, в окрестностях открыли 4 отличных частных детских садика. Они действительно классные, мечта любого родителя.

В центре города сохранились так называемые «ляминские казармы», построенные фабрикантами Лямиными для рабочих хлопчатобумажной фабрики больше ста лет назад. Часть казарм и сами помещения бывшей ткацкой фабрики отремонтировали и превратили в лофты, которые сдают под офисы. Там же модные кофейни, магазины, все пространства очень грамотно устроены в соответствии с модными трендами – ну, чем не московский центр современного искусства «Винзавод»?

© Фото из личного архива Катерины

А еще я очень рада, каким стал наш Ляминский парк (городской парк имени И.А. Лямина), который в последние годы из ужаснейшего заброса превратился в шикарнейший парк. Буквально недавно сестра позвала туда прогуляться, и я была просто в шоке. После реставрации там появились два пруда с утками, детская площадка, огромный деревянный корабль для детских игр, мощеные дорожки. Там проводится «Фестиваль шарлотки» и много чего еще.

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Московские цены и переехавшие москвичи

Яхромская публика сейчас – это контрасты. В очереди за памперсами в детском сетевом магазине можно встретить как громкоголосую многодетную мамашу, так и рафинированную москвичку в мехах. Новые яхромские дачники сейчас очень часто остаются здесь жить целыми сезонами и не торопятся возвращаться в Москву.

К радости местных в последние годы в Яхроме появился свой, муниципальный бассейн «Кашалот», который работает на базе ФОК «Яхрома». Кстати, этим летом яхромский стадион и весь физкультурно-оздоровительный комплекс привели в отличное состояние. Появился и «Макдональдс» - тоже заметное событие в жизни города.

А вот с приличными ресторанами и кафе в Яхроме пока не очень. Могу выделить лишь одно заведение – это бельгийский ресторан «Ильинские холмы» в селе Ильинское. Я 8 лет жила в Париже и могу сказать, что это действительно европейский уровень. Ну, и цены там соответствуют.

Единственный минус для местных от всего этого великолепия – высокие цены, как в Москве. Причем не только зимой, когда открывается горнолыжный сезон, а круглый год. Ведь все горнолыжные курорты летом тоже работают, предлагая множество развлечений для московской публики.

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Город для жизни и семейное дело

Я считаю, что Яхрома – практически идеальное место для жизни современного активного человека. Здесь есть все, что нужно. Это подтверждают и те потоки москвичей, которые устремляются на пмж в Яхрому и окрестные поселки. У меня есть несколько примеров, когда, в Яхрому из столицы переехали хорошие врачи, при этом они продолжали работать в столице.

Работа здесь найдется для каждого. Многие местные, как и раньше, устраиваются на работу в аэропорт Шереметьево. Ездить очень удобно – на электричке или автомобиле. В селе Рогачево под Дмитровом есть большая фабрика MacCoffee, развивается агробизнес. В самой Яхроме, судя по доносящимся ароматам свежего хлеба, еще работает знаменитый хлебокомбинат. В конце концов, работы много и в окрестных горнолыжных парках.

Сейчас моя мечта – устроить в доме родителей семейную мастерскую по производству предметов интерьера из дерева. Эта идея появилась случайно несколько лет назад, когда я элементарно не смогла купить качественную деревянную машинку в подарок знакомому малышу.

Я загорелась этой идеей и приобрела 2 года назад фрезерный станок с ЧПУ по дереву, и мы всей семьей взялись за дело. Моя сестра-художник делает эскизы, по этим эскизам я составляю программы для станка, а папа потом по этим программам работает на станке.

Цель у нас великая – делать современные предметы интерьера с русскими традициями. Также хотим делать детские качалки, лошадки, скворечники и машинки, елочные игрушки с ручной росписью в стиле знаменитых сказочных иллюстраций Ивана Билибина и других мастеров. Моя мама искусно вяжет, и ее кружевные работы мы тоже вписываем в наше семейное дело.

Когда-нибудь наши игрушки поедут на Запад, а пока мы оттачиваем мастерство и участвуем в выставках в Москве и Подмосковье. В том числе, в новогодней ярмарке «Ладья. Зимняя сказка».

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