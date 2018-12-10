РИАМО - 10 дек. В понедельник «Дом жирафа», расположенный на старой территории Московского зоопарка, по техническим причинам закрыт для посещения, сообщается на сайте зоосада.

«Пока в уютном и теплом жилище всеобщего любимца Самсона проводятся плановые работы, приглашаем вас заглянуть в расположенный по соседству павильон «Кошки тропиков», полюбоваться на красных панд и ягуарунди, навестить семейство альпак или понаблюдать за величественными обитателями «Скалы хищных птиц», - отмечается в материале.

Уже во вторник, 11 декабря, «Дом жирафа» будет работать в штатном режиме и каждый желающий сможет прийти в гости к Самсону.