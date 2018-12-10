РИАМО - 10 дек. Полиция ищет преступника, который совершил разбойное нападение на молодую девушку в Балашихе, злоумышленник отобрал у нее деньги и телефон, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по региону.

«Накануне вечером в дежурную часть отделения полиции обратилась молодая девушка 1997 года рождения с заявлением о том, что в микрорайоне Железнодорожный Балашихи на Саввинском шоссе во дворе дома неизвестный, угрожая, открыто похитил у нее мобильный телефон Meizu и 500 рублей», - сказал собеседник агентства.

Общая сумма ущерба – 10,5 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-разыскные мероприятия.