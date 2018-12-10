РИАМО - 10 дек. В Подмосковье и Москве на 10 и 11 декабря объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за гололеда и налипания мокрого снега, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 24 часа с 21:00 понедельника.

Такой же уровень опасности объявили на всей территории Центрального федерального округа.

В Подмосковье и Москве в понедельник температура воздуха составит от минус 4 до плюс 1 градуса. В столице будут небольшие осадки, в город придет оттепель, высока вероятность локальных туманов. При этом температура в городе будет на 5 градусов выше нормы, а высота сугробов уменьшится до 15 сантиметров.

Одиннадцатого декабря в регионе будет облачно, пройдет мокрый снег. Местами ожидаются гололед, налипание мокрого снега, гололедица. Температура в течение суток составит минус 1 – плюс 1 градус.