Ярмарки для хипстеров, гурманов, туристов, любителей народных промыслов, европейского Рождества и новогоднего настроения ищите в подборке РИАМО.

ГУМ-ярмарка

Самая туристическая и самая долгоиграющая ярмарка Москвы – новогодняя ГУМ-ярмарка на Красной площади. По своему размаху она не уступает рождественским ярмаркам Европы, по местоположению – самая любимая фотозона туристов. В этом году тематикой оформления стали советские мультфильмы, поэтому на ярмарке можно сделать фото с Волком и Зайцем из «Ну, погоди!», Винни-Пухом, крокодилом Геной и многими другими персонажами. Как и в прошлые годы, на ярмарке работают рождественские карусели, в том числе и двухэтажная с резными лошадками, продают чай из самовара, медовуху и блинчики с икрой. В нарядных деревянных домиках можно приобрести традиционные сувениры в русском стиле: жостовские подносы, хэндмейд-валенки, вязаные варежки, матрешек, шкатулки, оренбургские и павловопосадские платки.

Где: Красная площадь

Когда: 30 ноября – 28 февраля

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Рождественская ярмарка подарков

© Facebook, Центральный Дом художника

Двадцатая ярмарка подарков с 7 декабря проходит в Центральном доме художника. Это одна из старейших новогодних ярмарок Москвы, которая за время существования зарекомендовала себя оригинальными добротными подарками, созданными профессиональными мастерами. Товары на ярмарке представляют более 100 творческих мастерских, галерей, арт-салонов и художников. Здесь можно найти предметы интерьера и декора, елочные украшения ручной работы, авторских кукол, антиквариат, а также сладкие подарки. Для посетителей работает зона мастер-классов, где можно сделать подарок своими руками.

Где: ЦДХ

Когда: с 7 по 23 декабря

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«Путешествие в Рождество»

Главная настроенческая ярмарка Москвы – «Путешествие в Рождество» – 14 декабря открывается на улицах столицы. В этом году увидеть новогоднюю иллюминацию, елки, ярмарки, театральные представления или мастер-классы можно на 74 площадках столицы. В программе – балеты на льду, спектакли российских и европейских театров, а также спортивные игры. Темой фестиваля стали сказки и любимые книги, поэтому площадки оформят по мотивам произведений отечественных и зарубежных писателей. На открытой сцене Тверской площади посетителей будут встречать актеры в образах поэта Александра Пушкина в компании с Евгением Онегиным, писателя Эрнста Теодора Вильгельма Гофмана с Мышиным королем, романиста Александра Дюма с мушкетерами. Площадка на площади Революции удивит механическими театрами. Горожанам покажут декорации со множеством движущихся деталей, позволяющих оживить постановку. Каждый такой театр рассказывает свою сказку – «Конька-горбунка» Петра Ершова, «По щучьему веленью» из сборника «Народные русские сказки» Александра Афанасьева и «Золушку» Шарля Перро. Кроме того, на различных площадках можно будет взять уроки по зимним видам спорта у чемпионов, прокатиться на ледяной 120-метровой горке или посетить ледовый театр.

Где: бульвары и площади Москвы

Когда: с 14 декабря по 13 января

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Французская рождественская ярмарка

© Фото, архив Дорогомиловского рынка

Рождественская ярмарка для любителей Франции с 14 по 16 декабря пройдет на Дорогомиловском рынке. На время ярмарки пространство рынка превратится в маленькую Францию. Более 30 различных участников предложат посетителям подарки – марсельское мыло, французские береты, ароматы для дома, книги, сувениры. Также здесь будут представлены гастрономические изыски Франции – круассаны, багеты, бриоши, французские сыры и устрицы. Команда Французского Института организует анимацию для детей и расскажет о курсах французского языка. Парижский магазин Galeries Lafayette Haussmann устроит для посетителей розыгрыш призов.

Где: Дорогомиловский рынок

Когда: 14–16 декабря

Let It Snow Festival

© Фото, сайт фестиваля

Ярмарка на зимнем фестивале Let It Snow Festival 15 и 16 декабря пройдет уже в четвертый раз. В пространстве Музея Москвы будет работать стильный новогодний маркет для ценителей локальных брендов. Здесь можно будет найти необычные сувениры, аксессуары, одежду и упаковать их в специальном крафт-корнере. На ярмарке откроется елочный базар. Во дворе музея будет работать фудкорт, на котором можно согреться горячим лимонадом с малиной и розмарином, бургером, паэльей и хот-догами. На фестивале желающие научатся делать рождественские венки, расписывать имбирные пряники и упаковывать подарки. Кроме того, для посетителей фестиваля пройдут розыгрыши призов – бытовой техники, бьюти-наборов и вип-карты Музея Москвы.

Где: Музей Москвы

Когда: 15–16 декабря

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Новогодняя ярмарка «Мякиш»

© страница ярмарки Facebook

Хипстерская ярмарка «Мякиш» 15 декабря пройдет на Хлебозаводе. Здесь можно будет не только купим подарки друзьям, коллегам, близким, собакам и себе, но и развлечься. В музыкальной программе - Onkai Master, Scratch Dj School и резидент шоу «Функции Фанка» — Anatoly Ice. Среди интересного на ярмарке – пуховики петербургского бренда «Меч», керамика, рюкзаки, нижнее белье, летящие воздушны платья от «Уста к устам» и многое другое.

Где: Хлебозавод

Когда: 15 декабря

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Новогодний «Ламбада-маркет»

Самая модная новогодняя ярмарка «Ламбада-маркет» с 21 по 23 декабря пройдет на Трехгорной мануфактуре. Для новогоднего маркета организаторы собрали самые нетривиальные подарки для родителей, детей, бабушек, дедушек, собак и кошек. В этот раз свои товары представят около 170 магазинов, дизайнеров и частных лиц, в их коллекциях: украшения, аксессуары, обувь, мебель, вещи для интерьера, игрушки, книги и пр. Бар «Стрелка» привезет на ярмарку пряные зимние напитки и коктейли. Кроме того, на фудкорте можно будет подкрепиться бургерами, хот-догами, пирожными, воками. Развлекать посетителей будут популярные московские диджеи.

Где: Трехгорная мануфактура, пространство «Надежда»

Когда: с 21 по 22 декабря

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Итальянская новогодняя ярмарка

© страница ярмарки Facebook

Ярмарка новогодних подарков для любителей Италии Mercatino di Natale с 21 по 23 декабря пройдет на дизайн-заводе «Флакон». Здесь можно будет купить продукты к новогоднему столу – сыры, колбасы, соусы и многое другое. На первом этаже площадки разместятся рестораны итальянской кухни, второй этаж превратится в креативное пространство по безостановочному производству новогодних поделок (для взрослых и детей).

Где: дизайн-завод «Флакон»

Когда: с 21 по 23 декабря

Зимний фестиваль Seasons: «Рождество на ферме»

© страница фестиваля Facebook

Ярмарка в духе европейского рождества Seasons, которая каждый сезон проходила в саду «Эрмитаж», в этом году сменила площадку и откроется на «Городской ферме ВДНХ». Посреди снежных сугробов с овечками в хлеву расположатся десятки сказочных новогодних домиков, в которых будут продавать какао, глинтвейн, яблоки в карамели и многое другое. Организаторы обещают сказочный декор, живую музыку и дизайн-маркет с модными товарами для дома, варежками, шапками и пр. вещами.

Где: Городская ферма на ВДНХ

Когда: с 22 по 23 декабря

Выставка-ярмарка «Ладья. Зимняя сказка»

Выставка-ярмарка для любителей народных художественных промыслов по ценам производителей – «Ладья. Зимняя сказка» с 19 по 23 декабря пройдет в «Экспоцентре». Здесь можно будет приобрести изделия из кожи и меха, хрусталь, керамику, лаковые шкатулки, ювелирные изделия, этническую одежду, войлочные изделия, ярославскую майолику, текстиль, елочные украшения, сумки и еще десятки подарков.

Где: ЦВК «Экспоцентр»

Когда: с 19 по 23 декабря