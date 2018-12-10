РИАМО - 10 дек. Россия стала второй в мире по экспорту оружия, РФ уступила только Штатам, которые лидируют по мировым поставкам оружия, сообщает в понедельник Федеральное агентство новостей.

Рейтинг стран, лидирующих в экспорте оружия, представлен в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (СИПРИ). Всего в доклад включили 100 ведущих производителей оружия.

«Первое место в списке принадлежит компаниям из США, второе место у российских производителей. Ранее, с 2002 года, на второй строчке находилась Великобритания. <…> Доля российских компаний в рейтинге производителей оружия составила 9,5% за 2017 год. Продажи оружия главных российских компаний возросли на 8,5% до 37,7 миллиарда долларов», – говорится в сообщении.

Как сообщил старший исследователь программы СИПРИ Симон Веземан, российские компании увеличили рост объемов военных продаж с 2011 года. В вооруженных силах РФ происходит модернизация, в связи с чем увеличиваются военные закупки.

«Три российские компании, показавшие рост более чем на 15%: «Объединенная двигателестроительная корпорация» (25%), НПО «Высокоточные комплексы» (22%) и корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (19%)», – уточняется в сообщении.

Помимо того, что США занимают первое место в мире по поставкам оружия, на них приходится 57% от общего объема рынка. В топ-100 включены 42 американские компании.