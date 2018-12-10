РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 дек. В подъездах домов в городском округе Люберцы до конца 2019 года установят свыше 2,5 тысяч камер наружного наблюдения, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В рамках региональной программы «Безопасный подъезд» с министерством ЖКХ Московской области 6 декабря 2018 года подписано соглашение на предоставление субсидий на установку камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов. Соглашение действует до 31 декабря 2019 года. В рамках данной программы необходимо установить 2529 камер», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в 2018 году необходимо установить не менее 200 видеокамер, на сегодняшний день уже установлено 37 камер – это 18,5 % от плана.

Глава также добавил, что за минувшую неделю, с 3 по 9 декабря, в рамках капитального ремонта был отремонтирован один фасад и заменены лифты в шести многоквартирных домах.