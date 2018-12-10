РИАМО - 10 дек. Проблемы сноса объектов культурного наследия со спорным правовым статусом есть в подмосковных Звенигороде, Королеве, Коломне, сообщил председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны истории и культуры Артем Демидов.

В понедельник в доме правительства Московской области прошло заседание совета при губернаторе Подмосковья по развитию гражданского общества и правам человека. В нем приняли участие губернатор региона Андрей Воробьев и председатель совета при президенте РФ развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.

«Очень важно обеспечить открытый диалог между сообществами и властью, важно, чтобы власти слышали мнение жителей на местах. Главная проблема заключается в отсутствии документации по памятникам. У нас в принципе есть проблемы со сносом рядовой застройки и в Королеве, и в Звенигороде, и в Коломне. В основном проблемы, когда спорный правовой статус», - сказал Демидов журналистам по итогам заседания.

Он отметил, что реже власти не сохраняют здания с безусловным правовым статусом, защищенным законом.

«Такое случилось с очень известным Домом стройбюро в Королеве, который так и не был восстановлен. Вопреки многочисленным заверениям, что будут сохранены хотя бы руины, фрески подняты. Это все очень большая проблема», - заключил Демидов.