РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 дек. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина примет граждан по личным вопросам в День Конституции, 12 декабря, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Ежегодно по поручению президента России в День Конституции, 12 декабря, проводится общероссийский прием граждан. В администрации горокруга Красногорск (улица Ленина, дом 4) прием будет осуществляться с 12:00 до 20:00», – говорится в сообщении

Прием проведут глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина, а также заместители главы администрации по вопросам строительства и архитектуры; земельно-имущественным вопросам; по вопросам дорожной деятельности, транспорту и связи; начальники управлений, ответственные за социальные вопросы и здравоохранение.

Начальники территориальных управлений «Нахабино», «Отрадненское» и «Ильинское» также примут граждан в зданиях теруправлений.

Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).