РИАМО - 10 дек. Полиция и служба безопасности столичной подземки задержали двух проникнувших в кабину машиниста электропоезда несовершеннолетних на станции «Пролетарская» Таганско-Краснопресненской линии московского метро, сообщил РИАМО в понедельник пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

«9 декабря около 16:10 на станции метро «Пролетарская» сотрудниками службы безопасности Московского метрополитена совместно с сотрудниками УВД на Московском метрополитене были задержаны двое несовершеннолетних в возрасте 14 и 15 лет, учащиеся среднего образовательного учебного заведения Москвы, которые совершили проникновение в кабину машиниста последнего вагона поезда, следующего в пролете между станциями «Таганская» и «Пролетарская» Таганско-Краснопресненской линии метро», - сказал Мышляев.

Он добавил, что правонарушители были доставлены в комнату полиции. Так как двое задержанных не достигли возраста административной ответственности, в отношении их законных представителей возбуждено административное производство за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по части 1 статьи 5.35 КоАП «Неисполнение или ненадлежащие исполнение родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».