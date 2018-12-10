РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 дек. Госавтоинспекция подмосковных Люберец призвала водителей соблюдать скоростной режим в связи с ухудшением погодных условий, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

В настоящее время на территории Московской области продолжается ухудшение метеорологических условий. Идет небольшой снег, местами может образовываться гололедица, в связи с чем на автодорогах области возможны заторовые ситуации.

«Уважаемые участники дорожного движения! Люберецкая ГИБДД призывает вас быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резкого торможения, а также быть особенно внимательными при появлении на проезжей части пешеходов. При движении нужно использовать внешние световые приборы, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы», – говорится в сообщении.

Также необходимо неукоснительно соблюдать правила остановки и стоянки транспорта в целях обеспечения бесперебойной работы коммунальных служб.

«Советуем автолюбителям по возможности отказаться от поездок в город на личном автотранспорте и воспользоваться общественным транспортом», – отмечается в материале.

Пешеходам также следует проявить особую осторожность на дороге при неблагоприятных погодных условиях. Снегопад и метель уменьшают видимость, а при образовании гололеда существенно увеличивается тормозной путь автомобилей, поэтому переходить проезжую часть следует только в установленном месте с соблюдением всех норм и правил безопасности. В темное время суток пешеходам рекомендуется пользоваться световозвращающими элементами.

«Автомобилистам, попавшим в ДТП или иную чрезвычайную ситуацию на дорогах, необходимо звонить по телефону дежурной части: 8(495) 501-25-83 или «112». Вам обязательно помогут», – заключается в сообщении.