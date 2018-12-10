РИАМО - 10 дек. На востоке столицы завершили строительство футбольного стадиона «Олимп», на манеже можно будет играть в футбол круглый год, предположительно, его откроют к концу текущего года, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Здание возведено по адресу: улица Суздальская, напротив владения 40 (ВАО, Новокосино).

«Футбольный стадион построен. Застройщику выдано заключение о соответствии (ЗОС) построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Это будет самая высокая крытая футбольная арена столицы с размерами игрового поля 90 на 55 метров. Такого полноценного крытого стадиона в Москве еще не было. Манеж предназначен для проведения тренировок спортивной школы «Трудовые резервы».

Кроме того, жители района смогут играть в футбол в свободное от тренировок время. В спорткомплексе разместится тренажерный зал, который также будет доступен для жителей.

Объект возведен за счет городского бюджета. Застройщик – казенное предприятие Москвы «Большая спортивная арена «Лужники».

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на социально значимых объектах. К проверкам футбольного манежа в Новокосине привлекались специалисты Центра экспертиз, которые провели необходимые лабораторно-инструментальные исследования», – заключил Антосенко.

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