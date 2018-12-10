РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 дек. Жители городского округа Люберцы могут поддержать подъезд на Комсомольском проспекте, который участвует в областном конкурсе «Лучший подъезд Подмосковья-2018», сообщил на оперативном совещании в администрации глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Первый подъезд дома №19, корпус №1 по Комсомольскому проспекту в Люберцах попал в финал голосования «Лучший подъезд Подмосковья-2018». Примите участие в голосовании на портале «Добродел»», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что в голосовании участвует 21 подъезд Подмосковья. Среди них подъезд городского округа Люберцы под номером 11. Голосование продлится до 16 декабря 2018 года.