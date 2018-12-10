РИАМО - 10 дек. На дорогах столицы в понедельник видимость упадет до 500 метров из-за сильного тумана, водителей просят проявить бдительность, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

«Синоптики обещают сегодня сильный туман в столице. Видимость упадет до 500 метров. Просим быть осторожными и внимательными за рулем», – говорится в сообщении.

Ранее синоптики также предупредили москвичей о туманах в столице в понедельник.

В Москве и Подмосковье в понедельник температура воздуха составит от минус 4 до плюс 1 градуса. В столице будут небольшие осадки, в город придет оттепель, высока вероятность локальных туманов. При этом температура в городе будет на 5 градусов выше нормы, а высота сугробов уменьшится до 15 сантиметров.