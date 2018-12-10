РИАМО - 10 дек. Основными направлениями работы совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека в 2019 году станут проблемы обманутых дольщиков, экология, здравоохранение, сохранение объектов культурного наследия, сообщила председатель совета Марина Юденич.

В понедельник в доме правительства Московской области прошло заседание совета при губернаторе Подмосковья по развитию гражданского общества и правам человека. В нем приняли участие губернатор региона Андрей Воробьев и председатель совета при президенте РФ развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.

«Экологическая проблематика была и остается очень острой, обманутые дольщики, проблема сохранения объектов культурного наследия, там вопросы есть, здравоохранение. У нас нет отрасли, где нет проблем, мы работаем в двух направлениях - плановое направление и работа в режиме ЧС», - сказала Юденич журналистам по итогам заседания.

Как отметил член Общественной палаты Московской области Петр Ульянов, деятельность совета по правам человека многогранна.

«Много работы по мусорной тематике, <…> (формированию – ред.) городских округов, здравоохранению. Эти проблемы являются нервом нашего общества. Должно быть понимание, что сразу все проблемы не решатся, нужны дорожная карта и жесткий общественный контроль за ее реализацией», - заключил Ульянов.