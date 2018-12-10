РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. В подмосковном Подольске определили восемь опасных участков автодорог во время образования гололеда, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В Подольске определен перечень особо опасных участков дорог в условиях образования гололеда, подлежащих первоочередной обработке пескосоляной смесью и уборке. Это мостовые участки автодороги Южных обход, Домодедовское шоссе в районе реки Конопелька, проспект Ленина от проезда Авиаторов до площади Ленина», – говорится в сообщении.

А также путепровод на улице Комсомольской, путепровод на улице Большой Серпуховской, путепровод на улице Индустриальной в микрорайоне Климовск, улица Павлика Морозова от улицы Некрасова до проспекта Ленина, улица Карла Маркса от улицы Красной до проспекта Ленина.

Помимо этого, дорожные знаки «Скользкая дорога» были установлены на участках дорог, где существует опасность заноса автомобилей. Это Октябрьский проспект, Беляевский проезд, Красногвардейский бульвар, улицы Свердлова, Лапшенкова, Железнодорожная, Бронницкая и другие.