РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 дек. Сотрудники Госавтоинспекции подмосковных Люберец до 16 декабря будут проверять грузовые автомобили, которые перевозят опасные грузы, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В целях повышения безопасности и пресечения нарушений требований нормативных правовых актов, регламентирующих перевозку опасных грузов, с 10 по 16 декабря на территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Опасный груз», – говорится в сообщении.

В ходе данного мероприятия сотрудники Госавтоинспекции проведут проверку максимального количества транспортных средств, занятых в сфере перевозок опасных грузов. Особое внимание они уделят соответствию требований к конструкции транспортных средств, техническому состоянию и дополнительному оборудованию транспортных средств требованиям ДОПОГ, наличию тахографов.

Также инспекторы проверят соблюдение режима труда и отдыха водителей, задействованных в перевозке опасных грузов, наличие у водителей документов, предусмотренных ПДД и правилами перевозки опасных грузов.

«К нарушителям правил перевозки опасных грузов будут приняты меры административного воздействия», – заключается в сообщении.