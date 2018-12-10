РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 дек. Сотрудники Госавтоинспекции подмосковных Люберец до 16 декабря будут проверять грузовые автомобили, которые перевозят опасные грузы, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».
«В целях повышения безопасности и пресечения нарушений требований нормативных правовых актов, регламентирующих перевозку опасных грузов, с 10 по 16 декабря на территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Опасный груз», – говорится в сообщении.
В ходе данного мероприятия сотрудники Госавтоинспекции проведут проверку максимального количества транспортных средств, занятых в сфере перевозок опасных грузов. Особое внимание они уделят соответствию требований к конструкции транспортных средств, техническому состоянию и дополнительному оборудованию транспортных средств требованиям ДОПОГ, наличию тахографов.
Также инспекторы проверят соблюдение режима труда и отдыха водителей, задействованных в перевозке опасных грузов, наличие у водителей документов, предусмотренных ПДД и правилами перевозки опасных грузов.
«К нарушителям правил перевозки опасных грузов будут приняты меры административного воздействия», – заключается в сообщении.
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