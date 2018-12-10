РИАМО - 10 дек. Рабочую группу по вопросам здравоохранения могут создать при совете при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека, сообщила министр правительства региона по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

В понедельник в доме правительства Московской области прошло заседание совета при губернаторе Подмосковья по развитию гражданского общества и правам человека. В мероприятии приняли участие глава региона Андрей Воробьев и председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.

«У нас будет проходить реформа здравоохранения, для всех случаев защиты прав человека необходимо создание рабочей группы», - сказала Плещева журналистам по итогам заседания.

Она отметила, что в текущем году члены совета проявили себя в решении экологических вопросов.

«Михаил Федотов заявил о том, что будет создан общественный коллегиальный орган из советов по правам человека в регионах, у нас есть возможность играть роль первой скрипки, потому что у нас наработано большое количество методических рекомендаций, кейсов по решению проблем обманутых дольщиков», - заключила Плещева.