РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 дек. Полицейские подмосковного Красногорска задержали двух мужчин по подозрению в ограблении местного жителя в подъезде дома в поселке Мечниково, сообщается на официальном сайте Главного управления МВД по Московской области.

В дежурную часть УМВД России по горокругу Красногорск поступило заявление от местного жителя о том, что в подъезде одного из домов в поселке Мечниково неизвестные, применив в отношении него насилие, похитили куртку и мобильный телефон. Общая сумма ущерба составила более 13 тысяч рублей.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 20-летнего жителя Москвы и 21-летнего местного жителя. По данному факту Следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса РФ «Грабеж», – говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Похищенные вещи вернули владельцу.