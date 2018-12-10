РИАМО - 10 дек. В результате отравления в подмосковной Шатуре госпитализированы четыре человека, их состояние оценивается как удовлетворительное, всем оказывается необходимая помощь, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В квартире в подмосковной Шатуре вечером 9 декабря произошла утечка газа.

«В результате происшествия в поселке Шатурторф Шатуры в Шатурскую ЦРБ госпитализированы четыре человека: мужчина, женщина и два несовершеннолетних ребенка. Состояние у всех удовлетворительное», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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