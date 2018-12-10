РИАМО - 10 дек. Первый запуск спутника на ракете «Тополь» может состояться в 2022 году, если продолжатся работы по проекту «Старт-1», а значит, с боевого дежурства снимут ракетный стратегический комплекс «Тополь» для вывода спутников на низкие орбиты, сообщил генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов.

«Этой работой занимались лет 15, наверное, но потом я был вынужден отойти от нее – просто ввиду основной загрузки. Сейчас мы решили эти работы возобновить. Идут они очень непросто, особенно с точки зрения взаимодействия с министерством обороны», – рассказал Соломонов в интервью газете «Коммерсант», опубликованном в понедельник.

По его словам, «Тополей» осталось несколько десятков, которые будут списываться.

«Очень непростая процедура их возможного использования уже не для боевых условий, в силу естественного старения материальной части ее надо грамотно освидетельствовать. Мы знаем, как это делать, и на стыке этих вопросов родилось предложение по продолжению работы», – уточнил Соломонов.

Возобновление работ по проекту «Старт-1» подразумевает использование снимаемого с боевого дежурства ракетного стратегического комплекса «Тополь» для вывода спутников на низкие орбиты.

Что касается позиции руководства страны по этому вопросу, Соломонов отметил, что распоряжение властей есть, но работы нужно реанимировать, так как их не проводили лет десять.

«Для этого нужно сделать опытно-конструкторскую работу. Для этого нужен инвестор, но этот вопрос мы решили», – уточнил он.