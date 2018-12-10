РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 дек. В подмосковных Люберцах сотрудники МЧС призывают жителей городского округа проверить исправность приборов отопления с целью предотвращения пожаров, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В понедельник в администрации городского округа Люберцы прошло оперативное совещание.

«Хотелось бы обратиться к населению, особенно, которое проживает в частном секторе. Зима наступила, с целью предотвращения возгораний надо проверить приборы отопления – будь то печное или газовые котлы, электронагревательные приборы», – сказал заместитель начальника ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Максим Катаев.

Он подчеркнул, что в обязательном порядке оборудование нужно эксплуатировать только в соответствие с инструкцией завода-изготовителя, провести обследование на наличие дефектов. И если есть какие-то подозрения на неисправность, отремонтировать.