РИАМО - 10 дек. Пользователи социальных сетей не сошлись во мнениях из-за заявления москвички, которая собирает подписи против аренды квартир онкобольными детьми, кто-то резко осудил женщину, а кто-то согласился с ее доводами.

Ранее в Москве местная жительница предложила запретить сдавать квартиру в жилом доме семьям с детьми, болеющим раком. Жительница начала сбор подписей с этой целью и назвала рак «заразным инфекционным заболеванием».

«Ну да. Наука, особенно медицинская, она такая - требует полной веры. Фанатичной. Раньше наука утверждала, что мыши заводятся из грязного белья. А запихнуть онкодиспансер в жилой подъезд - это какой-то особый чиновничий изврат. Места в Москве больше нет, конечно, совсем. И денег тоже», — написала пользователь Vika_Mayakovska в Twitter.

Другие пользователи не согласились с этими доводами.

«Рак - вторая причина смертности после сердечно-сосудистых заболеваний и потому хорошо изучен. Механизм заболевания понятен. Методы лечения сейчас разрабатываются. Это индивидуальное заболевание, сбой в процессе деления клеток. Врачи работают в онкологических клиниках десятилетиями», — прокомментировал Александр Попов.

В то же время некоторые пользователи обратили внимание на то, что болезнь до конца не изучена и никто точно не знает, что вызывает онкологию. Кроме того, другие пользователи отметили, что есть медики, которые рекомендуют не контактировать с человеком, больным раком.

«Рак не передается от человека к человеку при прямом контакте. От больного раком вы можете заразиться чем угодно, только не раком», — не согласился пользователь pan Dmitro.

Многие пользователи также резко осудили поведение женщины, которая начала собирать подписи против аренды квартиры онкобольными детьми.

«Я болел раком. Лежал вместе со всеми. Со мной была семья. Никто <…>, кроме меня, не болел. Пусть почитает хотя бы в интернете, интернет пока доступен всем. Ей не хватает образования, здравого смысла и сострадания. Извините за ярость», — прокомментировал в «ВКонтакте» Валера Ярослаев.

Другие пользователи также назвали в качестве причины сложившейся ситуации недостаток образования.